Minas derrota o Pinheiros e conquista a 24ª vitória no NBB

TWITTER, TIK TOK

No terceiro quarto, a equipe paulista iniciou cometendo muitos turnovers e tendo baixo aproveitamento nos arremessos. Assim, eles deram a oportunidade para o Minas ampliar ainda mais sua vantagem, passando para 20 pontos, graças a sua eficiência nas bolas de fora. Por fim, os donos da casa apenas administraram a diferença no último quarto e sacramentaram o resultado em 81 a 51.

Sesi Franca derrota o Caxias e segue na cola do Flamengo

Mais tarde, no duelo que fechou o dia de competições no NBB, o Sesi Franca bateu o Caxias do Sul pelo placar de 89 a 79. A equipe paulista segue na segunda posição geral do torneio com 26 vitórias, o mesmo número do líder Flamengo. Ademais, o destaque do clube na partida foi o ala-pivô Lucas Dias, que anotou 30 pontos e quatro rebotes. Do lado do gaúcho, quem melhor desempenhou foi o estadunidense Kenny Dawkins, autor de 22 pontos e cinco rebotes.

Também no sul do país, o União Corinthians-RS foi derrotado pelo Fortaleza Basquete Cearense por 93 a 85. O norte-americano Dexter McClanahan liderou o time nordestino à vitória, com 28 pontos, seis rebotes e seis assistências. O ala Enzo se destacou pelos gaúchos, com direito a 22 pontos, três rebotes e três assistências.