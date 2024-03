Botafogo vence Palmeiras no Brasileirão Feminino

Palmeiras e Botafogo se enfrentaram pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. A partida ocorreu na manhã deste domingo (24), no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí e com mando alviverde. No entanto, quem liderou o placar foi a equipe carioca, vencendo por 2 a 0.

O jogo

A partida começou bastante disputada em Jundiaí. O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0, no entanto, a equipe do Palmeiras conseguiu chegar com mais perigo. Jogadas como ou cabeceio de Laís rente à trave e o lindo voleio de Taina Maranhão dentro da área poderiam ter aberto o placar, mas ficaram no quase.

No segundo tempo, o Botafogo voltou com mais energia e pressionou o Palmeiras. Assim, aos 66 minutos, Nathane fez ótima jogada pelo lado direito e tocou rasteiro para Kewllen na entrada da área, que passou pela zagueira palmeirense e chutou no ângulo para abrir o placar. O Palmeiras até tentou reagir mas viu a equipe do Botago administrar bem a vantagem.