Tainara substitui Kisy em lista de relacionadas contra a Itália

Kisy, Lorenne e Helena são as jogadoras que ficarão de fora do embate contra as italianas. Lorenne (oposta) e Helena (ponteira) ainda não chegaram a atuar nesta segunda semana, sendo que a oposta sequer foi relacionada para um jogo na competição. Ela se recupera de um problema físico sofrido ainda durante a fase de treinamento da seleção brasileira, em Saquarema.

O Brasil na VNL

Até aqui, o Brasil soma seis vitórias em seis jogos na VNL. Apesar do 100% de aproveitamento, a equipe aparece em segundo lugar na tabela de classificação, com 17 pontos, atrás da Polônia, que tem 18. Depois de encarar a Itália, o Brasil jogará contra a Tailândia, no domingo (02), às 05h. Em seguida, partirá para Hong Kong, onde fará os últimos quatro jogos da primeira fase.

Jogadoras relacionadas para Brasil x Itália pela liga das Nações de vôlei feminino:

Macris - levantadora

Roberta - levantadora

Tainara - oposta

Ana Cristina - ponteira

Gabi - ponteira

Júlia Bergmann - ponteira

Pri Daroit - ponteira

Rosamaria - ponteira/oposta

Carol - central

Diana - central

Luzia - central

Thaisa - central

Natinha - líbero

Nyeme - líbero