Marcelo Melo e Rafael Matos vencem na estreia em Roland Garros

Com as duas duplas sacando bem, o segundo set foi decidido com uma quebra simples no nono game, a favor da dupla alemã. Os brasileiros tiveram três chances de devolver a quebra no game seguinte e empatar o confronto, mas voltaram a desperdiçar os breakpoints. No terceiro set, as duplas trocaram quebras nos dois primeiros games, e sustentaram o empate até o final. Assim, a decisão ficou para o tie-break e, novamente, os brasileiros levaram a melhor, desta vez, por 11 a 9.

Outros brasileiros em Roland Garros

Pouco antes, o brasileiro Fernado Romboli fez a sua estreia em Grans Slam. Ao lado do húgaro Fabian Marozsan, ele perdeu para a dupla italiana Simone Bolelli e Andrea Vavassori, que eram cabeças de chave número 11 do torneio. Os italianos ditaram o ritmo da partida e venceram com tranquilidade por 2 sets a 0. As parciais do duelo foram de 6/4 e 6/0, em apenas 58 minutos.

Já nas duplas femininas, a brasileira Ingrid Martins fez parceira com a britânica Olivia Nicholls. As adversárias foram as cabeças de chave número dois, Ellen Perez, da Austrália e Nicole Melichar-Martinez, dos Estados Unidos. Martins e Nicholls até dificultaram o caminho de Perez/Martinez, vencendo a primeira parcial por 7/5. Porém, as favoritas viraram o confronto com dois sets dominantes de 6/2 e 6/1.

Luisa Stefani fora

A brasileira Luisa Stefani foi para Roland Garros com altas expectativas. Ao lado da holandesa Demi Schuurs, ela formava a parceria cabeça de chave número três. Elas iriam estrear no torneio diante da dupla Irina-Camelia Begu, da Romênia, e da argentina Nadia Podoroska. No entanto, precisaram abandonar a competição por conta de uma lesão de Demi Schuurs.