Yaras vencem duas na estreia do torneio de repescagem da SVNS

O Brasil começou bem sua trajetória rumo à permanência na elite do rúgbi sevens mundial. As Yaras, como são chamadas as jogadoras da seleção brasileira, venceram as duas partidas de estreia da etapa de Madri do Circuito Mundial da modalidade (SVNS), que funciona como uma espécie de repescagem, na manhã desta sexta-feira (31), e estão na luta pelo primeiro lugar do grupo. Elas superaram a Bélgica, por 45 a 5, e a Argentina, por 31 a 12.

O primeiro compromisso da equipe brasileira foi diante da Bélgica. A seleção europeia até marcou o primeiro try da partida, mas depois o Brasil foi dominante e anotou 45 pontos seguidos para conseguir a vitória. Bianca Silva e Thalia Costa marcaram dois tries cada, enquanto Gabriela Lima, Yasmim Soares e Thalita Costa fizeram um. Raquel Kochhann realizou cinco conversões de dois pontos com êxito.

Poucas horas depois de superar as belgas, as Yaras encontraram a velha conhecida Argentina. A equipe marcou o primeiro try com Thalia e a Argentina até empatou, mas depois a seleção verde-amarela deslanchou e saiu vitoriosa em 31 a 12. Thalia anotou dois tries, enquanto Rachel, Bianca e Milena fizeram um cada. Rachel ainda obteve êxito em três conversões.