Thiago Wild vence Top-15 e avança à terceira rodada de Miami

Uma hora e onze minutos. Foi o tempo que Thiago Wild necessitou para despachar Taylor Fritz do Masters 1000 de Miami. Na partida da segunda rodada, o brasileiro foi implacável e venceu por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4) para avançar ao próximo estágio. É a segunda vitória do tenista nacional diante de um Top-15 do ranking mundial em um Masters 1000 seguido. Se passar às oitavas, entra nos 60 melhores tenistas do mundo pela primeira vez na carreira.

Inicialmente, Thiago, atual número 76, não era o favorito diante do tenista da casa, Taylor Fritz, número 12 no ranking. Contudo, o brasileiro está com moral alta na gira norte-americana dos principais torneios do circuito. Em Indian Wells, mostrou que pode fazer frente aos melhores, quando bateu o russo Karen Khachanov, 15º colocado no ranking, também em uma segunda rodada.

É a quarta vitória de Thiago neste torneio, já que furou as duas rodadas de quali e passou da primeira rodada. Assim como é a quarta vitória do brasileiro em chaves principais de torneios do nível Masters 1000. Agora, espera o adversário do vencedor do confronto entre chileno Nicolas Jarry (23) ou o britânico Jack Draper (42).