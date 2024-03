Sampaio Basquete impõe quase 60 de margem no Bax Catanduva

O Sampaio Basquete manteve sua invencibilidade na Liga de Basquete Feminino (LBF) 2024. Assim, para chegar à sua quarta vitória na competição, derrotou o Bax Catanduva em São Luís (MA) por 99 a 40. Dessa forma, impôs a maior diferença de placar na atual temporada do campeonato. Pode ser apenas o começo, mas o time do Maranhão mostra sua força e que está pronto para retomar o título.

Desde o princípio, o Sampaio Basquete implementou um forte ritmo ofensivo aliado a uma defesa bem postada e não tomou sustos. A única partida desta segunda-feira (18) foi de uma nota só, com a vantagem se alargando a cada quarto. No primeiro, o time maranhense fez o triplo de pontos que seu adversário, com um 27 a 9. Em seguida, aplicou um 29 a 14 antes de ir para o intervalo, no melhor quarto ofensivo do Catanduva na partida.

Sem esboçar reação do outro lado, a equipe da casa manteve o maior volume ofensivo, com um 25 a 11 no terceiro período. Sem tirar o pé do acelerador, o Sampaio fez um último quarto impecável defensivamente tomando apenas seis pontos e anotando 18. A única estatística que Catanduva liderou foi em número de erros, 29 a 11, o que acarretou 41 pontos para o adversário, enquanto as visitantes converteram apenas oito nessa situação de jogo.