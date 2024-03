Praia Clube x Flamengo - Superliga Feminina: onde assistir ao vivo

Líder em quadra! Em confronto válido pela 20ª rodada da Superliga Feminina de vôlei, o Sesc Flamengo visita o Dentil Praia Clube pela fase de classificação. A partida acontecerá nesta quarta-feira (13), às 21h, na Arena Dentil, em Uberlândia-MG. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na televisão.

Em uma campanha quase irretocável, o Flamengo é o atual líder da liga nacional. Até o momento, a equipe rubro-negra possui 17 vitórias em 19 rodadas realizadas. Inclusive, na última vez que entrou em quadra, as cariocas derrotaram o Gerdau Minas pelo placar de 3 a 1 (25/15, 17/25, 25/17, 25/21). A oposta Sabrina Machado foi a maior pontuadora do jogo, com 19 pontos, e recebeu o Troféu Viva Vôlei. Além disso, o triunfo serviu como recuperação após a eliminação na semifinal da Copa Brasil.

O carrasco do Flamengo na competição mata-mata foi o próprio Praia Clube, que venceu o confronto por 3 a 0 (25/21, 25/21 e 25/18). Logo depois, o clube mineiro superou o rival Minas no tie-break e conquistou o título inédito da Copa Brasil. Já na Superliga, o time do técnico Paulo Coco se encontra no terceiro lugar da classificação geral, em uma trajetória de 15 vitórias e apenas quatro derrotas.