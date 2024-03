Gabriel Medina dá show e avança às quartas na etapa de Peniche

No início do mata-mata da chave masculina da etapa de Peniche do Circuito Mundial de surfe, o brasileiro Gabriel Medina teve grande destaque e se classificou às quartas de final da competição. Já Ítalo Ferreira e Yago Dora, pararam nas oitavas, enquanto Caio Ibelli, Deivid Silva e Samuel Pupo acabaram eliminados ainda na fase de 16 avos.

Na próxima fase, Medina enfrentará o italiano Leonardo Fioravanti, atleta treinado pelo ex-surfista brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho. Gabriel busca seu segundo título em Portugal, conquistado anteriormente em 2017. Entre as mulheres, Luana Silva e Tatiana Weston-Webb não caíram na água nesta segunda-feira (11). Elas estão garantidas nas quartas de final, onde irão encarar a francesa Johanne Defay e a havaiana Bettylou Sakura Johnson, respectivamente.

Participação dos brasileiros

Gabriel Medina abriu sua participação no mata-mata eliminando o compatriota Miguel Pupo. O recém vencedor do ISA Games surfou incríveis 14 ondas na bateria e terminou com o somatório de 16.60 (8.33 + 8.27), contra 10.03 do adversário. Na sequência, o rival da vez foi o australiano Jack Robinson. Em mais um show de atuação, Gabriel abusou dos aéreos e alcançou a excelente nota de 9.33, a maior da etapa de Peniche até o momento. Dessa forma, ele fechou com 17.16 e avançou às quartas.