Érika faz 23 pontos em noite de atropelo de Araraquara na LBF

Um dos maiores nomes do basquete feminino mundial, Érika de Souza segue em alto nível. A pivô de 42 anos foi o grande destaque do Sesi Araraquara na vitória diante do Santo André por 90 a 55, na noite desta segunda-feira (11), e anotou 23 pontos e pegou 18 rebotes. Foi o segundo duplo-duplo da jogadora em duas partidas defendendo as cores da nova equipe pela LBF.

Assim como aconteceu no jogo de estreia, diante do Ituano, Érika começou a partida contra o Santo André no banco de reservas e entrou em quadra para fazer a diferença. Desta vez, ela atuou por 19min16s e teve +38 de eficiência. A pivô marcou 23 pontos, em um aproveitamento de 57% (11 de 19), pegou 18 rebotes, sendo oito ofensivos e dez defensivos, e ainda contribuiu com cinco assistências.

Érika foi a maior pontuadora e a maior reboteira da partida. Pelo lado de sua equipe, Maila Ciciardi anotou 12 pontos, Jaqueline marcou 11, enquanto Beatriz Aneas e Alexia Dagba fizeram dez cada. Nos rebotes, nenhuma atleta do Sesi Araraquara atingiu dígitos duplos. Do lado do Santo André, Yasmim Gonçalves e Juliana Ribeiro fizeram 13 pontos cada.