Luiz Oliveira estreia com vitória no Pré-Olímpico Mundial

Luiz Oliveira foi o primeiro brasileiro a entrar em ação no Pré-Olímpico Mundial de boxe 2024. Ele fez sua primeira nesta segunda-feira (4), mas o gongo soou em Busto Arsizio, na Itália, desde o último domingo (3). Competindo na categoria até 57kg, Luiz estreou com vitória diante de atleta do Quirguistão.

Enfrentando Munaberk Uulu, Luiz aproveitou o início cadenciado do rival e imprimiu um ritmo forte para conseguir encaixar boas combinações de golpes e vencer o primeiro round por unanimidade. Uulu tentou correr atrás do resultado e deixou a luta mais acirrada. Apesar disso, Luiz segurou o ímpeto do adversário e conquistou a vitória parcial. Na última etapa, o brasileiro soube administrar a vantagem e conseguiu confirmar a vitória por decisão dividida.

Luiz Oliveira já sabe qual adversário vai enfrentar na próxima rodada do Pré-Olímpico Mundial de boxe. Por uma vaga nas oitavas, o brasileiro entra no ringue contra o israelense Vladislav Voroshilov, que teve bye na primeira rodada. A luta acontece na sexta-feira (8).