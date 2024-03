Brasil humilha Argentina e avança à semifinal da Copa Ouro

MAIS UM

Aos 35, Yasmin fez 2 a 0, ao aproveitar uma sobra de bola e completar de fora da área, com um chute forte de esquerda. Naquele momento, o Brasil já era bem superior e criava muitas chances.

A GOLEADA

Foi bom para a Argentina ir para o intervalo com desvantagem de dois gols. A seleção brasileira já tinha o controle total do jogo e encurralava o adversário. O terceiro gol era questão de tempo e veio com Bia Zaneratto aos 8 minutos do segundo tempo. Ela recebeu passe preciso de Rafaelle e tentou duas vezes antes de superar a goleira argentina.

Gabi Nunes também deixou sua marca nas quartas de final da Copa Ouro. Após cruzamento de Gabi Portilho, ela finalizou de cabeça, livre, aos 16 minutos.

BIA ZANERATTO, DE NOVO

Depois, com 4 a 0 no placar, Arthur Elias fez várias alterações. Num descuido da zaga brasileira, Dos Santos fez o gol de honra da Argentina, aos 36 minutos. Mas o Brasil manteve o ritmo e conseguiu o quinto gol, novamente com Bia Zaneratto, num chute com estilo da entrada da área. Uma vitória maiúscula da Seleção Brasileira.