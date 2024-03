Pelo NBB, Bauru supera Minas por 86 a 84 na prorrogação

Vasco x Mogi

O jogo foi mais difícil do que se esperava, mas o Vasco derrotou o lanterna Mogi das Cruzes por 79 a 73, no ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro. Paulichi foi o grande nome do cruz-maltino com 26 pontos e sete rebotes. Marquinhos, com 17 pontos, foi outro destaque. Do lado paulista, Moreira conseguiu um duplo-duplo com 17 pontos e 14 rebotes.

O Vasco é o quinto colocado com 19 vitórias e sete derrotas, enquanto o Mogi é o último colocado com apenas quatro vitórias em 27 jogos disputados.

Corinthians x Paulistano

Décimo colocado na tabela de classificação do NBB, o Corinthians surpreendeu o Paulistano, fora de casa, no ginásio Antonio Prado Júnior. Com uma atuação de gala especialmente no segundo quarto, quando venceu por 30 a 19, o Timão conseguiu manter a vantagem para derrotar o quinto colocado por 81 a 71.

Demétrio, com 19 pontos e seis rebotes, liderou a vitória corintiana com ajuda fundamental de Cauê Borges, que marcou 17 pontos. Do lado do Paulistano, Crescenzi foi o cestinha com 17, seguido por Victão, que fez 16.