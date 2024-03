Bauru x Minas - NBB 2023/2024: onde assistir ao vivo

Bauru Basket e Minas se enfrentam pela temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB). O duelo está marcado para este sábado (2), a partir das 18h, no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru (SP). Além disso, o confronto vai contar com transmissão ao vivo do NBB BasquetPass, o novo streaming do campeonato nacional, que exibe todas as partidas a partir de março.

O Bauru era o único time que mantinha a invencibilidade em casa dentro do NBB. No entanto, o Dragão viu o R10 Score Vasco da Gama acabar com a sequência de onze triunfos seguidos dentro de seu ginásio, com o revés de 81 a 76. Mesmo assim, a equipe segue na sexta colocação do campeonato nacional de basquete, com 16 vitórias em 26 partidas. O que dá 61,5% de aproveitamento.

Por outro lado, o Minas, que já liderou o NBB, vem de uma derrota dolorosa para o Sesi Franca, no Pedrocão, por um ponto, 95 a 94, na última quinta-feira (29). A partida valia nada menos que a segunda colocação do campeonato e a Tempestade caiu para terceira posição. Sua campanha, sobretudo, no primeiro turno, ainda credencia o time mineiro como um dos favoritos do campeonato, com 21 vitórias em 26 partidas, com 80,8% de aproveitamento.