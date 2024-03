Yago dos Santos anota 7 pontos na derrota do Estrela Vermelha

Não foi o dia de Yago e seus companheiros de time sérvio. Mesmo poupado do jogo da Seleção, o brasileiro teve uma atuação ofuscada e viu o Estrela Vermelha perder para o Bayern de Munique. Nesta sexta-feira (1º), os alemães venceram em casa por 74 a 66 pela Euroleague de basquete. A possibilidade de classificação aos playoffs fica mais distante para o time do leste europeu, enquanto o time bávaro deu um salto na tabela.

A princípio, o duelo desta tarde valia igualar a campanha entre o time de Yago com o time da casa e embolar a tabela, faltando sete jogos para o fim da temporada regular. Desse modo, Yago não atuou no segundo jogo das Eliminatórias da AmeriCup pela Seleção contra o Paraguai, em Assunção. O objetivo era que o armador tivesse mais tempo de recuperação da viajem e treinamentos com os companheiros de Estrela antes da importante partida.

No entanto, o time todo não rendeu como o esperado e viu o rival abrir duas vitórias de vantagem na tabela. Assim, o Bayern somou seu 12º triunfo em 27 partidas, com 44,4% de aproveitamento e saltou de 15º para 12º na classificação. Por outro lado, o Estrela Vermelha fica em 16º lugar, com dez vitórias e 37% de aproveitamento. Vale lembrar que os seis primeiros passam direto e do sétimo ao décimo há um playoff prévio para os últimos classificados.