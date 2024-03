Suzano Vôlei desequilibra após setpoint contra e vence São José

Jogando em seus domínios, o Suzano Vôlei teve dois sets equilibrados, no segundo salvou o empate e deslanchou no terceiro. Assim, conquistou uma vitória importante contra o Farma Conde Vôlei São José nesta sexta-feira (1º) pela Superliga Masculina. Se os visitantes se mantém em segundo, o Suzano ganha fôlego pensando em entrar na zona de classificação com esses três pontos.

O jogo teve os dois primeiros sets muito parelhos, mas o Suzano minou os ânimos do São José ao salvar dois setpoints e evitar que o confronto ficasse empatado. Aí, seguiu com tranquilidade para e uma margem maior para fechar com as parciais de 25/23, 27/25 e 25/18. Além disso, o ponteiro Judson recebeu o troféu Viva Vôlei por ser o melhor da partida com 14 pontos.

A partida

Inicialmente, São José carregaria um favoritismo, mesmo jogando fora de casa por ter apenas duas derrotas em 17 partidas. Contudo, Suzano mostrou porque ainda sonha com a classificação aos playoffs. No primeiro set, não deixou os visitantes desgarrarem no começo da contagem, empatando no 10 a 10. Assim, São José mantinha-se à frente com vantagem mínima até as equipes dobrarem essa contagem. Porém, Suzano tomou a liderança e, no videocheck que São José pediu, a bola não tocou no bloqueio e o time mandante fechou a primeira parcial.