Filipe Toledo anuncia lançamento de instituto em Ubatuba

"Incentivar a prática do esporte é muito importante, ainda mais quando é jovem. Crescer com essa base faz toda a diferença. O Instituto chega para agregar ainda mais a vida dessas pessoas e também para contribuir com os meus outros projetos sociais, como o Namaskar e o Filipe Toledo Surf School, também em Ubatuba", disse Filipinho.

Os projetos

O IFT77 contará com dois projetos iniciais. O Social é o primeiro, contando com 60 jovens de 12 a 16 anos, com seletivas feitas por meio de edital. Já o segundo será o de alto rendimento, reunindo 16 atletas na mesma faixa de idade, selecionados através de indicação do trabalho realizado pela Effect Surf Coaching.