Seleção Feminina vence Japão em amistoso preparatório

A Seleção Feminina de handebol iniciou a série de amistosos na Europa com o pé direito. Nesta quinta-feira (29), a equipe comandada por Cristiano Rocha derrotou o Japão por 33 a 28. A partida fez parte da semana de treinamentos do time brasileiro em Portugal visando os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Baseada em Lisboa, a Seleção Feminina de handebol vai fazer mais duas partidas amistosas até o próximo sábado (2). Nesta sexta-feira (1º), o time volta à quadra para enfrentar a equipe do Benfica. Em seguida, o encerramento da série de amistosos acontece em mais uma duelo contra o Japão.

Assim como a partida desta quinta-feira, os próximos amistosos do Brasil em Portugal não vão contar com transmissão ao vivo oficial. As 21 jogadoras convocadas estão na capital portuguesa desde o último dia 24. A programação de treinos está prevista para se encerrar no próximo dia 4 de março.