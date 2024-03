Partizan, de Caboclo, quebra sequência negativa na Euroliga

O Partizan Belgrado espantou a maré de resultados negativos na Euroliga de basquete masculino com grande estilo. Pela 27ª rodada da temporada regular, a equipe de Bruno Caboclo derrotou o Anadolu por 100 a 90. O resultado manteve o time sérvio na briga por uma vaga no play-in.

Apesar do placar positivo, a vitória não começou a ser construída desde o início. Mesmo jogando em casa, o Partizan sofreu no primeiro período e terminou a parcial com três pontos de desvantagem. No entanto, as coisas mudaram para melhor no restante da partida e o time sérvio chegou a aplicar 15 pontos de distância ao fim do terceiro quarto antes de confirmar a vitória.

Aleksa Avramovic foi o cestinha da partida marcando incríveis 30 pontos para o Partizan. O time de Belgrado ainda contou com uma excelente performance de Zach Leday, que quase fez um duplo-duplo com 21 pontos e 8 rebotes. Bruno Caboclo fez um jogo discreto e anotou 6 pontos nos 16 minutos que esteve em quadra.