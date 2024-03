Brasil segue sem vagas no Pré-Olímpico de wrestling

O segundo dia do Pré-Olímpico das Américas de wrestling contou com a disputa do estilo livre feminino. Laís Nunes, Sabrina Tapajós e Thamires Machado chegaram na luta que definiria a vaga olímpica, mas perderam para suas adversárias. Dessa forma, o Brasil segue sem vagas no wrestling nos Jogos Olímpicos de Paris.

Laís Nunes começou bem sua campanha na categoria até 62kg, com uma vitória por 12 a 0 sobre a colombiana Katherine Renteria. Em seguida, ela encarou a canadense Ana Paula Godinez. Em um duelo acirrado, a luta terminou empatada em 3 a 3. Mas nos critérios de desempate, Godinez foi declarada a vencedora do combate.

Na categoria até 53kg, Sabrina Tapajós iniciou o Pré-Olímpico derrotando a peruana Nathaly Herrera por 17 a 5. Em seguida, nas quartas de final, a brasileira ganhou da dominicana Maria Gonzalez por 7 a 0. No combate valendo a vaga olímpica, Sabrina enfrentou a venezuelana Betzabeth Arguello. A atleta da Venezuela venceu por 4 a 0 para ir aos Jogos Olímpicos.