Yuri Falcão busca vaga olímpica com "unhas e dentes"

Falta pouco para o início do Pré-Olímpico mundial de boxe em Busto Arsizio. Os quatros representantes do Brasil viajam de Assisi para a cidade no norte da Itália no dia 29 de fevereiro, assim, eles buscam as vagas na penúltima oportunidade do ano, dentre eles o atleta dos 63,5kg masculino, Yuri Falcão.

O capixaba começou no boxe como herança de família. Ele é neto de Touro Moreno, ex-pugilista e lutador de "vale-tudo", e sobrinho dos medalhistas olímpicos Esquiva e Yamaguchi Falcão. Inspirado em casa, Yuri busca trilhar sua jornada por conta própria nos ringues. "Desde o berço a gente sabe o que quer, então desde criança eu já 'nasci com luva na mão. Minhas maiores inspirações são os meus tios, que estavam perto de mim. Eu via eles na televisão, viajando pelo mundo e achava muito legal.", contou o atleta de 21 anos.

Ele relembrou de Londres-2012, quando os Esquiva e Yamaguchi foram ao pódio, quebrando um jejum de 44 anos sem medalhas no boxe brasileiro. "A gente assistiu em casa, com a família reunida, colocamos até um telão. Parecia que era eu lutando, e nem no boxe eu estava", brincou o atleta. "Ver o meu tio Yamaguchi ganhar do Julio César La Cruz, um dos principais nomes de Cuba, foi incrível. Assim que eu soube que era isso que eu queria para mim", relembrou. Ele contou que ainda mantém contato com a família, principalmente com Yamaguchi. "Eu converso com ele no dia a dia, sempre me manda dicas de como tem que treinar, como tem que agir. Eu escuto muito, além de assistir as lutas deles, então tanto Yamaguchi como Esquiva são sempre presentes", explicou.