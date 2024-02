Hall da Fama do COB ganha quatro novos integrantes

Nesta quarta-feira (28), a Comissão Avaliadora do Comitê Olímpico do Brasil escolheu quatro novos nomes para entrar no Hall da Fama do COB. Afrânio Costa (tiro esportivo), Daiane dos Santos (ginástica), Edinanci Silva (judô) e Gustavo Kuerten (tênis) foram os nomes escolhidos para integrar a turma de 2024, em reconhecimento às suas respectivas trajetórias, representatividade e feitos históricos para o país.

"É sempre uma satisfação para nós reverenciarmos quem marcou e fez história no esporte olímpico brasileiro. Todos os quatro nomes escolhidos pela Comissão representam um legado de atletas que encheram o país de conquistas, inspiraram uma geração e agora ficarão eternizados na memória do Movimento Olímpico nacional", disse Paulo Wanderley, Presidente do COB.

O Hall da Fama do COB foi criado em 2018 com o intuito de exaltar e enaltecer a história olímpica do Brasil. Desde então 35 personalidades já foram homenageadas. Agora, os novos membros serão homenageados em uma cerimônia ainda sem data definida, deixarão seus pés ou mãos eternizadas em moldes que serão exibidos em uma futura exposição no Centro de Treinamento do COB. No caso de Afrânio Costa, que faleceu em 1979, um familiar do atirador irá receber a homenagem.