Flamengo x Mogi - NBB 2023/2024: onde assistir ao vivo

Flamengo e Mogi se enfrentam no returno da temporada regular do NBB (Novo Basquete Brasil). O duelo está marcado para esta quinta-feira (29), a partir das 20h30, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro-RJ. Além disso, o duelo vai contar com transmissão ao vivo nos canais do NBB e da FlaTV no YouTube.

Anteriormente a parada para as eliminatórias da AmeriCup, o Flamengo assumiu a liderança do NBB. O time carioca vinha em uma perseguição ao Minas nas últimas rodadas e conseguiu ultrapassar o rival com uma vitória diante do Brasília de virada. Agora, os rubro-negros têm 22 vitórias em 26 jogos, enquanto os mineiros 21 triunfos em 25 partidas. Além disso, vale destacar que o Sesi Franca tem a mesma pontuação da Tempestade, mas detém a segunda colocação pelos critérios de desempate.

O Mogi vive outra realidade na tabela do NBB. A equipe do interior paulista amarga a lanterna da temporada regular com apenas quatro vitórias em 25 jogos. Na busca para sair da posição desconfortável, um triunfo improvável contra o Flamengo fora de casa poderia fazer o time subir ao menos uma colocação. Isto porque o Brasília, vice-lanterna, tem a mesma campanha, mas fica à frente pelos critérios de desempate. Para isso, é preciso uma combinação de resultados.