Brasil fica sem vagas no primeiro dia do Pré-Olímpico

Nesta quarta-feira (28), aconteceram as primeiras lutas do Pré-Olímpico de wrestling em Acapulco, no México. Estão em jogo, duas vagas por categoria nos Jogos Olímpicos Paris-2024. O primeiro dia da competição teve a disputa do estilo greco-romano masculino onde o Brasil não conseguiu a classificação. Os melhores resultados foram com Joilson Júnior (-77kg) e Eduardo Soghomonyan (-130kg) que pararam na semifinal.

Joilson Júnior começou a disputa da -77kg com uma vitória por 10 a 1 sobre David Choc Huoc , da Guatemala. Na semifinal, valendo vaga olímpica, o brasileiro enfrentou o cubano Yosvanys Peña, que tinha vencido semana passada no Pan-Americano de wrestling. Mas dessa vez, foi o atleta de Cuba que dominou o confronto, ganhando por 11 a 1 para ficar com a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

Eduardo Soghomonyan lutou pela categoria até 130kg, que começou com uma fase de grupos. O brasileiro perdeu para Cohlton Schultz, dos Estados Unidos, por queda (4-0) na primeira rodada, mas venceu o canadense Jorawar Dhinsa por queda (11-7) para garantir uma vaga na semifinal. Na luta valendo a vaga em Paris, Eduardo enfrentou o chileno Acosta Yasmani. O lutador do Chile ganhou o combate por 5 a 0 para se classificar à Olimpíada.