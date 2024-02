Porta-bandeira e medalhista juvenil, Bolinha mira Paris-2024

Mas o boxe "pra valer" começou aos 9 anos com o pai Ivan, que é treinador e atuava em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. "Meu pai ia dar aula de boxe e enquanto isso eu ficava no basquete. Um dia eu pedi para treinar com ele. Eu já tinha tentado quando menor, com uns 5 anos de idade. Ele me disse 'você quer treinar, mas dessa vez vai ser pra valer'", relembrou. Após um ano treinando com o pai, Bolinha fez sua primeira luta e não saiu mais do esporte. "O boxe é sim o esporte da minha vida", contou o atleta.

Oliveiras no pódio em 1968 e 2018

Luiz carrega um legado que já dura 56 anos, com o avô Servílio subindo ao pódio na categoria mosca (até 51kg) na Cidade do México em 1968. Ele foi o primeiro brasileiro a conquistar tal feito no boxe olímpico, com um bronze. Além disso, até 2012 era o único brasileiro a atingir tal resultado.

Seguindo os passos do avô, Bolinha conquistou mesmo feito nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires, sendo terceiro colocado na categoria até 52kg. Venceu a primeira luta por W.O. e perdeu a semifinal por decisão dividida. Entretanto, na disputa do bronze, Luiz não tomou conhecimento do adversário irlandês, e ficou com o bronze por decisão unânime.

Homenagem em Buenos Aires

As medalhas de Servílio e Bolinha têm 50 anos de diferença, mas carregam a história e o legado do clã. Mas antes mesmo da própria Olimpíada da Juventude, Luiz Gabriel foi escolhido para uma homenagem tão especial quanto a própria medalha: seria o porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Abertura dos Jogos. "No anúncio do escolhido, o presidente do COB começou a contar a história do meu avô e logo pensei 'sou eu!'", relembrou Bolinha. "Foi maravilhoso, e até hoje a bandeira está guardada em casa".