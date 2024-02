Luana Silva vence bateria e segue viva no ISA Games

Sobre a bateria

No início da disputa, Luana Silva já abriu com a marca de 6.83 e logo assumiu a liderança da bateria. Depois, ela conseguiu uma onda para a esquerda, emendou uma sequência de pequenas rasgadas e conseguiu sua segunda nota: 5.50, totalizando o somatório de 12.33.

Assim, com uma boa distância sobre as rivais, a surfista brasileira apenas encaminhou o seu triunfo na chave com uma certa facilidade. A outra atleta classificada na bateria foi a portuguesa Francisca Veselko, que terminou com a pontuação de 9.07 (5.00 + 4.07). Por outro lado, a dominicana Feliz Astacio e a porto-riquenha Jolaris Carreras acabaram eliminadas do ISA Games.