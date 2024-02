Os esforços de Santiago-2023 por um legado sustentável

Até quando dura um mega-evento esportivo? Qual o impacto que ele deixa não só para os atletas de uma cidade, mas principalmente para os cidadãos de um país? Alejandro Bacot, Subdiretor de Legado e Sustentabilidade dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-americanos de Santiago-2023, conversou com o Olimpíada Todo Dia para comentar o que ele acha que foram os principais legados do evento que aconteceu na capital chilena do ano passado.

Alejandro esteve na linha de frente da realização dos jogos desde janeiro de 2023 até o início deste mês quando se tornou gerente de um clube desportivo em Puerto Varas. Ele comentou que o projeto de legado e sustentabilidade criado para o evento foi inovador se comparado com outras edições.

"Nós conseguimos ser carbono neutro e acredito que fomos os primeiros Jogos a ter todos os bônus de carbono neutro certificados pela ONU", revelou o dirigente. Um evento é chamado de carbono neutro quando o impacto que é causado no meio-ambiente é revertido de forma completa, com o plantio de árvores por exemplo. "Outro ponto importante é que nós tivemos mais de 100 pontos feitos para avaliar o impacto de acordo com o Quociente de Pensamento Ambiental (QPA)".