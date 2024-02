Yaras batem África do Sul avançam às quartas em Vancouver

As Yaras seguem em bom momento no Circuito Mundial de rúgbi sevens. Após vencerem a Irlanda na última sexta-feira, 23, foi a vez da África do Sul ficar pelo caminho das brasileiras. O placar final foi 17 a 12, assim as Yaras avançam para as quartas de final do Vancouver Sevens e enfrentam a França.

As brasileiras abriram o placar logo aos 3 minutos, após try da Bianca Silva, mas desperdiçaram conversão com Raquel Kochhann. Em seguida, Thalia Costa aumentou o placar com novo try, mas novamente sem aproveitar conversão com Luiza Campos. Rafaella Zanelatto conseguiu com sucesso novo try, e logo a vantagem no marcador aumentou com conversão de Raquel Kochhann. Assim, aos 12 minutos o placar já era de 17 a 0 para as Yaras.