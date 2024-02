Minas vence Sesi Bauru novamente após título Sul-Americano

O Gerdau Minas segue em boa fase, após o título do Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino. Nesta sexta-feira (23), a equipe mineira venceu o Sesi Bauru fora de casa por 3 a 1 (26/24, 18/25, 25/19 e 25/19) pela Superliga Feminina de vôlei. Essa é a quinta vitória seguida do Minas que está em quarto lugar na classificação geral da Superliga.

O primeiro set da partida foi equilibrado, com o Minas vencendo pela diferença mínima. Mas no segundo set, a equipe mineira passou a cometer mais erros e viu o Sesi Bauru abrir sete pontos de vantagem no meio da parcial. O Minas conseguiu corrigir os seus erros nas parciais seguintes, voltando a ter efetividade no ataque, para garantir a vitória por 3 a 1.

A briga no meio de rede foi forte, com as centrais das duas equipes comandando os ataques. Julia Kudiess foi a maior pontuadora do Minas, com 16 pontos (nove de ataque e sete de bloqueio), enquanto Mayhara foi a artilheira do Sesi Bauru, também com 16 (dez de ataque e seis de bloqueio). MVP do Sul-Americano, Julia foi novamente eleita a melhor em quadra e recebeu o Troféu Viva Vôlei.