Brasil recebe Campeonato Pan-Americano e Oceania em abril

O Rio de Janeiro vai sediar o Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô de 2024. O evento realizado pela Confederação Brasileira da modalidade está marcado para acontecer entre os dias 22 e 28 de abril. A competição é o último continental classificatório para os Jogos Olímpicos de Paris e reúne os principais judocas das Américas e da Oceania nas classes sub-18, sub-21 e sênior.

Os campeonatos continentais distribuem até 700 pontos (medalha de ouro) no ranking da Federação Internacional de Judô. Neste ano, é uma das últimas etapas válidas para a classificação olímpica. No ano passado, em Calgary (CAN), o Brasil terminou com 15 medalhas, sendo seis delas douradas. Além disso, se sagrou campeão por equipes mistas ao derrotar Cuba na decisão.

"Eu estou honrado em anunciar a realização deste evento continental das Américas junto da Oceania. É uma ótima oportunidade para demonstrar os laços da família do judô, junto com as capacidades esportivas dos dois continentes em um só evento", expôs o presidente da Confederação Pan-Americana de Judô, Carlos Zegarra Presser.