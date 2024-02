Depois de experiência nos EUA, Alison Mamute retorna ao Brasil

Alison Mamute está de volta ao Circuito Brasileiro! Depois de uma experiência na AVP, o circuito americano de vôlei de praia, o capixaba se prepara para estrear em 2024. Nesta sexta-feira (23), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande-MS, ele competirá na etapa de abertura do Circuito Brasileiro. Dessa forma, esta será a 20ª temporada da carreira do campeão olímpico, que vai à quadra ao lado do carioca Igor Borges.

"Estou vivendo um momento especial na minha vida, diferente na minha carreira, e muito empolgado para essa temporada. Estou voltando de uma experiência muito importante nos Estados Unidos, jogar a AVP era algo que eu queria, era um desafio e aprendi muito nessa temporada por lá. Todo início de ano, nessa fase de preparação, vem com aquela ansiedade, com um friozinho na barriga, uma sensação boa que motiva o atleta. Esse ano vou jogar com o Igor, um jovem talentoso, que está buscando o espaço dele, bem mais jovem que eu e que traz uma energia diferente pro time. Estamos animados, buscando ajustar o jogo da nossa dupla e vamos brigar para fazer um grande torneio aqui em Campo Grande", afirmou o atleta.

Alison Mamute é um dos maiores vencedores da história do Circuito Brasileiro. Assim, ao todo, ele já foi três vezes campeão nacional (2009, 2011 e 2016), seis vezes eleito Melhor Atacante e Melhor Bloqueador do competição, além do título de Atleta Revelação, conquistado em 2016. O capixaba acumula 156 etapas do circuito nacional na carreira, com 517 vitórias, 64 pódios e incríveis 34 títulos. Além disso, Na AVP do ano passado, formando dupla com o estadunidense Billy Allen, Mamute disputou sete torneios e terminou com um título, um vice-campeonato e um terceiro lugar.