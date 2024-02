Luisa Baptista volta a se comunicar e agradece médica

Ainda de acordo com o irmão, Luisa Baptista deve acentuar seu tratamento com a equipe de fonoaudiologia. Ele acredita que, em breve, vai trazer mais notícias boas sobre o estado de saúde do triatleta. Ela está internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo-SP.

O que aconteceu com Luisa

Na manhã do dia 23 de dezembro do ano passado, Luisa Baptista foi atingida por uma motocicleta enquanto treinava com um grupo de ciclistas em São Carlos, no interior de São Paulo. A colisão aconteceu frontalmente. Por isso, a triatleta teve múltiplas fratura e lesões, principalmente no pulmão. Ela recebeu socorro em estado gravíssimo para Santa Casa de São Carlos. Lá, passou por diversas cirurgias. Em seguida, com o quadro estabilizado, teve sua transferência para o Hospital das Clínicas no dia 25.