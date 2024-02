Equipe feminina bate Hungria e segue fazendo história no Mundial

O time feminino do Brasil segue fazendo história no Campeonato Mundial por Equipes de tênis de mesa. Nesta terça-feira (20), o trio formado por Bruna Alexandre e as irmãs Giulia e Bruna Takahashi garantiu vaga nas oitavas de final do torneio pela primeira vez na história. Antes dessa edição, o Brasil nunca havia passado da primeira fase na disputa feminina.

Em Busan, capital da Coreia do Sul e sede da competição, o Brasil teve pela frente a Hungria por uma vaga nas oitavas. Bruna Takahashi abriu os trabalhos derrotando Dora Madaras de virada por 3 a 1 (3/11, 11/7, 11/7 e 12/10). Em seguida, as húngaras buscaram o empate após Georgina Pota devolver o placar em Giulia Takahashi (9/11, 11/1, 11/8 e 11/5).

O Brasil voltou a liderar o placar com Bruna Alexandre vencendo Dernadertt Balint por 3 a 0 (11/9, 11/8 e 14/12). Com o match-point na mão, Bruna voltou à mesa para enfrentar Pota. Ela não deu chances para a rival e decretou a classificação brasileira com parciais 11/9, 11/6 e 11/9.