Vakif toma virada em casa e fica perto de eliminação na Champions

O Vakifbank está por um triz na Champions League de vôlei feminino. Nesta terça-feira (20), a equipe da brasileira Gabi Guimarães perdeu a partida de ida das quartas de final do torneio para o Conegliano por 3 sets a 1. O Fenerbahçe, de Ana Cristina, também perdeu, assim como Lodz de Roberta e Amanda Campos.

Apesar de jogar fora de casa contra as atuais campeãs, o Conegliano dominou a partida. Contudo, perdeu o primeiro set no detalhe. Em seguida, nas deu mais chances para as anfitriãs e levou a melhor com parciais de 23/25, 25/17, 25/18 e 25/18. Capitã da equipe turca e da seleção feminina, Gabi Guimarães fez 15 pontos no confronto e teve 48% de positividade na recepção.

Como resultado, o Vakif agora precisa vencer o jogo de volta por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1 para forçar o golden set. Por outro lado, as italianas vão precisar ganhar apenas duas parciais para garantir a classificação. O duelo acontece no próximo dia 29, na Itália.