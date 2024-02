Tati Weston-Webb e Luana Silva se despedem de Sunset Beach

Fim da linha para Tatiana Weston-Webb e Luana Silva na etapa de Sunset Beach do Circuito Mundial de Surfe (WSL). Nesta terça-feira (20), primeiro dia das disputas femininas no evento, as brasileiras conseguiram avançar da primeira fase, mas acabaram se despedindo nas oitavas de final.

Luana Silva se despediu de Sunset Beach com a nona colocação. A jovem brasileira, que havia vencido a bateria de estreia, enfrentou a norte-americana Lakey Peterson. O duelo foi bastante parelho e a adversária só conseguiu abrir na ponta na metade do duelo. Mesmo assim, a distância não era tão grande e Luana ficou perto de uma virada nos segundos finais. Contudo, não completou a onda. Ela terminou somando 6,40 (5,33 e 1,07), enquanto Peterson fechou com 9,66 (5,83 e 3,83).

Logo depois, foi a vez de Tati Weston-Webb também se despedir com a nona colocação. Depois de buscar a vaga nas oitavas via repescagem, a brasileira teve pela frente a francesa Johanne Defay. Ela liderou a bateria boa parte do tempo, mas viu a francesa pegar a melhor onda da prova e assumir a ponta a cinco minutos do fim. Mesmo pressionada, Tati diminuiu a distância, porém não foi suficiente para a vitória. O placar ficou em 10,77 (6,00 e 4,77) contra 11,23 (7,23 e 4,00).