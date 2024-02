Homenagem a Pedro Barros, do skate, vence carnaval de Florianópolis

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o skatista Pedro Barros foi homenageado no carnaval de Florianópolis. O atleta inspirou o desfile da União da Ilha da Magia. Com o enredo "Citius, Altius, Fortius! Os Deuses do Olimpo Abençoado, o Skate na Ilha da Magia", a escola de samba conquistou o bicampeonato do carnaval da capital catarinense.

Pedro Barros nasceu em Florianópolis e é um dos principais expoentes da cena do skate na capital catarinense.

"Nunca pensei em receber uma honraria dessas, é algo muito especial, ainda estou em êxtase com tudo isso, com o desfile e com a vitória. Foi lindo! Muito emocionante ver todo mundo celebrando o skate. Agora somos campeões!", afirmou o atleta após a apuração que aconteceu nesta segunda-feira.