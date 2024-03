STU: Show da Planet Hemp muda de local após prefeito ameaçar cortar luz

Neste próximo final de semana, vai ser realizada uma etapa importante do skate nacional aqui na nossa cidade que vai levar o nome de Criciúma para todo o território nacional. Agora, qualquer coisa diferente disso, como por exemplo apologia às drogas, apologia aos crimes, qualquer coisa de conteúdo sexual que mexa com nossos meninos e meninas, o Gilberto [funcionário] está aqui, autorizado com o alicate na mão para cortar a energia. E pode faltar energia para a televisão, para o rádio, para a internet, para os bares no entorno. Não me importa. Esse local aqui construímos para receber as famílias de bem

Clésio Salvaro, prefeito de Criciúma

Produtor do Planet Hemp, Daniel Ganjaman ironizou o prefeito. Repostando o vídeo do político, ele escreveu em seu "X": "Se você mora em Santa Catarina e curte Planet Hemp, nosso show no STU, sábado, promete ser animado. Se fosse você, não perderia por nada!".

Evento sempre acompanha etapas do STU; vereadora entra com habeas corpus

O URB Music Festival sempre acompanha as etapas do STU Nacional. Ano passado, por exemplo, eles foram realizados juntos no Parque Municipal Prefeito Altair Guidi, em Criciúma, apesar de serem de organizadores diferentes.

Desta vez, porém, o prefeito chegou a cancelar o evento. A organização, então, tentou realocá-lo para Içara, cidade vizinha, mas não foi possível.