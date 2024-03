Sandro Dias lança instituto de skate em Santo André: 'Transformar vidas'

"Vamos oferecer toda estrutura para a prática com acompanhamento educacional, psicológico e nutricional. Nosso público-alvo são crianças de média/alta vulnerabilidade. Além das aulas vamos proporcionar uma experiência no meu espaço Sandro Dias Camp, que é um centro de treinamento de skate de alto nível. Acredito que assim como aconteceu comigo, o skate pode transformar vidas", continua.

As atividades no Instituto Sandro Dias serão realizadas no contraturno escolar para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que estão devidamente matriculados na escola. A expectativa é que o espaço seja inaugurado ainda no primeiro semestre.

Patrocínio do banco BV

O projeto é uma parceria com o banco BV, que não divulga o valor do patrocínio, mas participa ativamente de todo o projeto, desde a concepção, inauguração do espaço e crescimento do instituto.

"O banco fornece recursos financeiros e todo o suporte para o fortalecimento da organização, como workshops, mentorias e monitoramento de indicadores. Esse apoio técnico conta também com o Instituto Votorantim, parceiro social do grupo", diz Tiago Soares, gerente Executivo de Marketing Institucional e ESG no banco BV.

Nos últimos seis anos, o BV apostou em 11 institutos de atletas e ex-atletas olímpicos e paralímpicos e viu no esporte uma ferramenta de transformação social. Soares reforça que esses projetos impactaram cerca de 12 mil pessoas indiretamente e prevê o mesmo sucesso com esse novo projeto.