Luizinho avança em Dubai e sonha com vaga olímpica; semi terá 5 do Brasil

No topo da lista, Augusto Akio, segundo do ranking mundial, avançou à semifinal em primeiro lugar em Dubai. Pedro Barros, o sexto, passou em quinto, enquanto Luigi Cini, o quarto, não viajou por estar machucado. Pedro Quintas (23º do ranking) e Pedro Carvalho (25º) também passaram de fase, com a nona e a sétima melhores notas, respectivamente, e não correm mais risco de sair do G6.

Assim, a briga que resta é pela sexta vaga, por enquanto com Murilo Peres, que tem 10.916 pontos e já está eliminado do Pro Tour de Dubai. Luizinho, que passou por cirurgia e só havia participado de uma etapa, parte de 1.196 pontos no ranking. Precisa somar pelo menos 10 mil pontos. Na prática, isso significa ficar entre os 10 primeiros em Dubai. Dezesseis participam da semi.

No feminino, só Isadora Pacheco, quarta melhor brasileira do ranking mundial, passou à semifinal. Raicca Ventura tem lesão no joelho e, mesmo em Dubai, optou por não ir à pista, Dora Varela caiu nas eliminatórias e Yndiara Asp se machucou ao trombar com uma adversária em um treino lá.

Também seguem na corrida olímpica Erica Leguizamon e Victoria Bassi, ambas de 16 anos, e ambas machucadas. Fernanda Tonissi teria ultrapassado Victoria se tivesse ficado entre as 21 primeiras em Dubai, mas foi a 22ª. Ela pode ser chamada para competir em Xangai e Budapeste se Erica ou Victoria não se recuperarem a tempo.