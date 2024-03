Rayssa Leal se torna primeira brasileira embaixadora da Louis Vuitton

Com 16 anos recém completados em janeiro, Rayssa Leal continua se consagrando como um fenômeno dentro e fora das pistas de skate. Desta vez, a atleta conquistou o universo da moda e foi anunciada como a primeira brasileira embaixadora global da marca Louis Vuitton, se unindo a um pequeno, mas significativo time de embaixadores: o grupo de K-Pop Le Sserafim e a atriz Zendaya.

Parceira da Louis Vuitton desde 2023, a skatista foi confirmada como embaixadora da marca nesta semana, mas os compromissos já vem de longa data. Há quase um ano, em 6 de março, a atleta já tinha marcado presença em um desfile da marca na Semana da Moda de Paris. Neste ano, a embaixadora também é convidada especial para ver o desfile de outono-inverno da grife francesa que ocorre nesta terça-feira.

No Instagram, Rayssa Leal já divulgou vídeos e fotos do desfile e ainda postou uma foto com a atriz Millie Bobby Brown, que se consagrou na série Stranger Things.

Além da nova empreitada com a Louis Vuitton, a skatista já possui uma seleta lista de patrocínios, que conta com April Skateboard, Banco do Brasil, Docile, Monster Energy, Nescau, Nike e Vivo.

"A Rayssa é um fenômeno esportivo, com atributos bastante interessantes e o tempo a seu favor, e essa ascensão meteórica é obviamente amparada nas suas conquistas esportivas e no impacto global que o skate alcançou e vem ampliando. Essa combinação lembra o que acontece com mais frequência no futebol, tendo Neymar Jr como principal expoente dessa geração nativa das redes sociais. Agora, vemos Endrick, Rodrygo, Vini Jr e outros seguindo o mesmo caminho, atraindo cada vez mais marcas. A diferença é que a Rayssa é uma adolescente que anda de skate. O que a faz ainda mais especial", afirmou Armênio Neto, especialista em negócios do esporte e sócio-fundador da Let’s Goal.

Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM, concorda. "Rayssa se transformou num dos principais símbolos da Geração Z. Sua trajetória impressionante, da menina de Imperatriz com sua fantasia de fada brincando com skate para medalhista olímpica e campeã do mundo. Sua influência vai muito além das quatro rodas e uma das principais marcas de lifestyle de luxo do mundo percebeu isso."

CONQUISTAS DA FADINHA

Rayssa Leal chamou a atenção nacional e internacionalmente em um vídeo que viralizou na internet usando uma roupa de "fadinha" e executando uma manobra no skate chamada de heelflip. Na época, ela tinha apenas 7 anos. O vídeo foi compartilhado até mesmo pela lenda do skate Tony Hawk.