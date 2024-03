Rayssa Leal vai de tênis furado a modelo esgotado na Nike e ícone de grife

Quando eu era pequena, sempre imaginava ter um tênis bom para andar de skate, que fosse confortável. Porém, infelizmente, meus pais não tinham condições para comprar o melhor tênis para mim. Andava com um buraco no solado do tênis que às vezes até furava as minhas meias, era o que eu tinha, e eu já era muito feliz com aquilo, até porque só de estar andando de skate, para mim, estava bom

Rayssa Leal, no Instagram

1ª brasileira embaixadora da Louis Vuitton

Rayssa Leal no desfile da Louis Vuitton na Semana de Moda, em Paris Imagem: Foto: Arnold Jerocki/Getty Images for Louis Vuitton

Rayssa Leal tornou-se a 1ª brasileira embaixadora da Louis Vuitton. O anúncio foi feito em março e a skatista, que já era parceira da marca, participou da Semana de Moda, em Paris (França), representando a grife.

O feito foi celebrado no universo do skate. A organização do STU, por exemplo, vê com orgulho o alcance da Fadinha para além da modalidade.