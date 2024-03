Segunda etapa do STU começa nesta sexta-feira

Anote na sua agenda! Vem aí a segunda etapa do STU National (Skate Total Urbe), que será realizada entre os dias 22 e 24 de março, sexta-feira à domingo. O evento acontece em Criciúma e tem presença confirmada de grandes nome do skate nacional como Augusto Akio, Gui Khury, Daniela Vitória, Felipe Nunes e Nando Araújo.

Pelo Bi

O atual terceiro melhor skatista park do mundo, Augusto Akio, chega com favoritismo para conseguir o segundo título consecutivo na etapa, já que, em 2023, ele foi o grande campeão do STU Criciúma. Por outro lado, o curitibano Gui Khury, de apenas 15 anos também se destaca. Ele vem de boas conquistas em X-Games e campeonatos nacionais, e representa a nova geração do skate park.

Feminino

Já no feminino, a atenção também fica com outra jovem, a amazonense de apenas 14 anos, Daniela Vitória. Assim como Gui Khury, Daniela também representa nova geração do skate, mas pela modalidade street. Ela vem ganhando cada vez mais espaço nos torneios de skate street, competindo ao lado de Rayssa Leal e Pâmela Rosa.