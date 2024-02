Brasil perde para Alemanha e fica fora do basquete feminino em Paris-2024

Neste momento, José Neto decidiu mudar a forma de jogar da seleção brasileira e colocou em quadra um time mais leve com Cacá, Tainá Paixão, Leila, Sassá e Damiris.

Com ótima atuação de Tainá Paixão, que marcou 11 pontos no período, o Brasil encostou no placar. O empate veio em uma cesta de Damiris, que sofreu falta na jogada, acertou o lance livre e deixou tudo igual em 35 a 35. No finalzinho, no entanto, a Alemanha voltou a escapar e foi para o intervalo vencendo por 39 a 35.

Na volta do intervalo, as jogadoras do Brasil entraram em quadra sabendo da difícil missão que teriam pela frente. Além de tirar os quatro pontos conseguidos pela Alemanha nos dois primeiros quartos, era preciso ainda colocar mais oito de vantagem para carimbar o passaporte para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O começo do período não poderia ser melhor com uma bola de três de Damiris, que reduziu a diferença para um ponto. Na tentativa de virar o jogo e conseguir a vantagem necessária, o Brasil forçou os arremessos do perímetro, mas sem sucesso.

Se por fora estava difícil, Kamilla Cardoso então assumiu a responsabilidade. A pivô marcou uma sequência de nove pontos seguidos e a diferença caiu para 49 a 47. Liderada por Satou Sabally, a Alemanha sempre deu um jeito de se desgarrar no placar.

No fim do período, Tainá Paixão acertou dois lances livres, mas a Alemanha ainda tinha a vantagem: 57 a 54.