Filipe Toledo rebate críticas após se retirar de Pipeline

Pipeline só no sábado

Depois de um primeiro dia de competição agitado em Pipeline, a quinta-feira amanheceu com as ondas baixando e o vento maral voltando a prejudicar a formação dos tubos. Além disso, a previsão da WSL é que continue assim também nesta sexta-feira (2). Dessa forma, a próxima chamada está marcada para o sábado (3), a partir das 14h45 (horário de Brasília).

"Infelizmente, o mar perdeu energia e a direção desfavorável do vento, nos levaram a chamar o day-off para hoje (quinta-feira) e amanhã. Ainda vemos uma previsão promissora para o início da próxima semana e compartilharemos as atualizações do que teremos nos próximos dias", disse Jessi Miley-Dyer, chefe de esportes da WSL.

A expectativa é de que seja a vez de as mulheres fazerem suas estreias na temporada 2024. Na competição feminina, o Brasil conta com Tati Weston-Webb e Luana Silva, que conquistou a vaga na elite após desistência de Stephanie Gilmore. No masculino, o país ainda tem Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Deivid Silva, Yago Dora, além dos irmãos Samuel e Miguel Pupo. Todos classificados para o round 32.