Mateus Alves perde de cabeça de chave em Piracicaba

Mateus Alves se despediu da chave simples do Challenger de Piracicaba, em São Paulo. Pela segunda rodada, o brasileiro acabou superado com um duplo 6/2 pelo argentino Camilo Ugo Carabelli, número 149 da ATP e segundo cabeça de chave do torneio. A partida contou com uma paralisação devido à chuva e terminou em 1h43min. Nas duplas, Enzo Camargo Lima e Matheus Bueres venceram graças a desistência de de rivais.

Pode-se dizer que a derrota de Mateus Alves foi definida no saque. No caso, o brasileiro teve um aproveitamento menor que o rival no fundamento.Principalmente nos segundos serviços, em que conquistou apenas 24% dos pontos. Carabelli aproveitou o desempenho abaixo do rival e converteu seis break points em 11 oportunidades para garantir a vitória.

Entrando como convidado no Challenger de Piracicaba, Mateus Alves deve furar o top-400 do ranking simples com a campanha feita na cidade paulista. Ele entrou no torneio como número 402 e, com os seis pontos somados, deve aparecer entre as posições 388 e 395. Nas duplas de Piracicaba, Mateus teve a estreia adiada por conta da chuva e joga nesta quinta-feira (1º) ao lado de Eduardo Ribeiro.