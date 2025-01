Após abandonar a semifinal do Aberto da Austrália, Djokovic vira ausência na Copa Davis

A Copa Davis confirmou, nesta terça-feira, que Novak Djokovic não estará presente na primeira rodada do torneio, que será disputada nos primeiros dias de fevereiro. O motivo do desfalque é uma lesão na coxa que o sérvio sofreu durante a semifinal do Aberto da Austrália, contra o alemão Alexander Zverev.

Aos 37 anos, e atual número 6 do ranking ATP, ele não poderá representar a Sérvia no confronto com a Dinamarca, comprometendo sua participação em um dos maiores torneios por equipes do tênis.

Djokovic, que é o recordista de títulos de Grand Slam com 24 troféus e comemorou a marca de mil semanas entre os 100 melhores tenistas do mundo, havia publicado uma imagem de sua ressonância magnética nas redes sociais no sábado, pouco mais de 24 horas após desistir da semifinal do Aberto da Austrália.