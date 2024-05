Minnesota Timberwolves reage, vence Dallas, e força jogo 5 da final do Oeste da NBA

Imagem: MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP

Diante de um adversário embalado pela vantagem de 3 a 0 nesta série final dos playoffs e contra um ginásio lotado, o Minnesota Timberwolves se superou na noite desta terça-feira ao derrotar o Dallas Mavericks por 105 a 100. O resultado adiou a definição do finalista da Conferência Oeste da NBA.

Após triunfar na casa do adversário, os Wolves voltam à quadra em uma condição mais favorável, já que na quinta-feira, o encontro vai ser em Minneapolis e a franquia busca diminuir a série para 3 a 2. Já os Mavericks estão a uma vitória de ir para a decisão com o Boston Celtics, vencedor do lado Leste.

Em um jogo emocionante, Anthony Edwards terminou o confronto como cestinha do duelo com 29 pontos e dez rebotes. Karl-Anthony Towns também foi preciso nos arremessos (25) e ajudou a conduzir o time à liderança no marcador.