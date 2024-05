Parça de LeBron James em podcast pode virar técnico do Lakers

Parceiro de Lebron James no podcast "Mind The Game", o ex-jogador da NBA e hoje comentarista JJ Redick pode se tornar o novo técnico do Los Angeles Lakers.

O que aconteceu

O Lakers ficou "apaixonado" por JJ Redick ao entrevistá-lo para o cargo, segundo o The Athletic. O time de Los Angeles também entrevistou outros nomes como James Borrego, da comissão técnica do New Orleans Pelicans, e Sam Cassell, assistente técnico do Boston Celtics.

A franquia vê grande potencial em Redick e o comparou com Pat Riley. Lenda da NBA, Riley foi locutor e treinador assistente dos Lakers antes de assumir como técnico principal.