Atual campeã, Swiatek salva match point e supera Osaka após batalha de 3 horas em Roland Garros

A chuva mais uma vez prejudicou a jornada em Roland Garros. Com as quadras descobertas sem condições de receber jogos, as atenções ficaram para as partidas na Philippe-Chatrier, a quadra central, e a Suzanne Lenglen, também coberta do Grand Slam de Paris. O palco dos principais embates viu a líder do ranking e atual campeã, Iga Swiatek, precisar de todo seu talento para evitar uma eliminação precoce diante de Naomi Osaka - salvou um match point em partida de três horas. E ainda recebeu Carlos Alcaraz, que levou um susto do holandês Jesper De Jong.

Osaka desperdiçou grande chance de protagonizar o resultado mais surpreendente, até então, na atual edição de Roland Garros. Atualmente somente 134ª do ranking, a primeira japonesa a ganhar um Grand Slam da história - levou o US Open em 2018 e liderou o ranking em 2019 - teve 5 a 2 no terceiro set e um match point diante da atual campeã e número 1 do mundo, e não aproveitou.

Com belos winners, potente saque a quase 200km/h e vibrando a todo momento, Osaka demonstrou desde o início que dificultaria a vida de Swiatek. O primeiro set foi mais complicado do que a polonesa poderia imaginar. Depois de abrir 3 a 1 com uma quebra, viu a japonesa buscar a igualdade com 4 a 4 e a definição acabou no tie-break. Na parcial desempate, a líder do ranking arrasou, fez logo 4 a 0 e fechou por 7 a 1.

A apresentação fulminante do tie-break deu lugar à apatia no segundo set. Com Osaka correndo muito e chegando em todas as bolas, o empate acabou inevitável, vindo de maneira indiscutível e com grande imposição, com a japonesa aplicando 6 a 1.

Swiatek acabou indo para os vestiários antes da parcial decisiva aproveitando os cinco minutos a que tem direito de pausa. Voltou desperdiçando três break points. E acabou quebrada logo a seguir após abrir 40 a 15. Enquanto Osaka vibrava, a atual campeã demonstrava irritação com os winners e fortes golpes da adversária. Novamente a polonesa não aproveitou as chances de quebra (foram cinco), saindo com 0 a 40, e ficou em desvantagem de 3 a 0.

Sem poder errar mais, a polonesa se manteve na parcial graças ao saque e na base da superação. Após salvar um break point, reduziu a desvantagem para 4 a 2 e vibrou. Precisava devolver a quebra, contudo. E conseguiu quando Osaka sacava para fechar e teve um match point. Com 5 a 4 e de volta ao jogo, buscou o empate no serviço.

Quem se abalou na reta final foi Osaka. E quase atirou a raquete ao chão ao perder um ponto. Respirou fundo e teve chances de retomar a liderança do placar, mas levou a virada em dupla falta. Swiatek fechou a batalha no primeiro set point, com bola para fora da japonesa.

Ainda pelo torneio feminino, a americana Coco Gauff (3ª cabeça de chave) passou sem sustos por Tamara Zidansek, da Eslovênia, com 6/3 e 6/4. A tunisiana Ons Jabeur (8ª) superou a colombiana Camila Osorio em três sets, com 6/3, 1/6 e 6/3, enquanto a americana Sofia Kenin eliminou a francesa Caroline Garcia (21ª) com duplo 6/3.

ALCARAZ LEVA SUSTO, MAS SUPERA HOLANDÊS

Com os problemas físicos de Novak Djokovic, cabeça de chave 1, e a eliminação na estreia de Rafael Nadal, o também espanhol Carlos Alcaraz aparece como um dos grandes favoritos ao título na terra batida de Paris. Mas o segundo jogo foi um pouco mais trabalhoso, com vitória em quatro sets, parciais de 6/3, 6/4, 2/6 e 6/2.

O terceiro favorito em Roland Garros começou preocupante na Philippe-Chatrier, saindo em desvantagem de 2 a 0 no primeiro set. Mas emplacou três quebras para virar a parcial e fechar com 6/3. O segundo set foi equilibrado até 5 a 4, quando o espanhol aproveitou o break point e fechou com 6 a 4.

A terceira parcial foi toda do holandês. De Jong se encontrou na partida e foi logo abrindo 5 a 1. Alcaraz, cometendo alguns erros, chegou a se irritar. Acabou perdendo o set por 6 a 2 e começou o seguinte ainda fora de sintonia.

De Jong quebrou o saque de Alcaraz no primeiro e terceiro games. Ocorre que também não sustentou o serviço, permitindo a reação do espanhol, que embalou após reagir e buscar o 2 a 2 e emplacou cinco games para fechar a partida.

Na quadra Suzanne Lenglen, o grego Stefanos Tsitsipas (9º favorito) passou bem pelo alemão Daniel Altmaier, parciais de 6/3, 6/2, 6/7 (2/7) e 6/4. Já o russo Andrey Rublev (6º) encarou o espanhol Pedro Martínez e avançou em sets diretos, com 6/3, 6/4 e 6/3.