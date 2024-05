Flamengo recebe o Millonarios para confirmar a vaga nas oitavas da Copa Libertadores

O Flamengo chega à última rodada da fase de grupos dependendo apenas de si para avançar na Copa Libertadores e manter o sonho rumo ao tetracampeonato. Para isso, recebe nesta terça-feira o já eliminado Millonarios-COL, no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h, e se vencer estará classificado independentemente do outro resultado do Grupo E.

O Flamengo aparece na segunda posição com sete pontos, atrás do já classificado Bolívar-BOL, que tem dez. Caso saia do Maracanã com um empate, então terá que torcer para que o Palestino-CHI, que também tem sete, não vença o líder da chave, fora de casa.

Se o Flamengo perder, daí precisa torcer para que o Bolívar vença. Já as chances do time carioca terminar na liderança são muito pequenas. Teria que vencer e torcer por derrota do Bolívar que, em tese, só precisa do empate para garantir a primeira posição.

O técnico Tite irá fazer apenas uma mudança no time titular do Flamengo em relação à formação que venceu por 1 a 0 o Amazonas no meio da semana passada pela Copa do Brasil. O zagueiro Fabrício Bruno será preservado e ficará no banco de reservas, uma vez que está com tudo acertado com o West Ham, da Inglaterra. Sendo assim, o experiente David Luiz deve começar jogando ao lado de Léo Ortiz, porque Léo Pereira também é baixa por lesão na coxa direita.

Por outro lado, recuperados de lesões, o volante Erick Pulgar e o atacante Bruno Henrique estão relacionados e também devem ser relacionados para a reserva.

De qualquer forma, Tite pediu atenção e foco para não deixar a classificação escapar. "Será um grande jogo, mas temos que ter atenção. Mesmo eliminado, o Milionário é um time que sempre dá trabalho, tanto que não conseguimos vencer ele no primeiro turno da chave (terminou 1 a 1). Mas, nosso foco é sair vitorioso e com essa vaga garantida, teremos a torcida ao nosso lado e vamos fazer se valer disso."

Do outro lado, o Millionarios chegou ao Brasil com força máxima, apesar de não ter chances sequer de classificação para a Copa Sul-Americana. Esta vaga é destinada ao terceiro colocado de cada chave da Libertadores disputa um playoff com o vice-líder de cada chave da Sul-Americana na busca por uma vaga nas oitavas de final.

Para esta despedida, o técnico Alberto Gamero ainda vai contar com a volta do zagueiro Llinás, que estava suspenso no último jogo da Libertadores. Mas seguirá sem poder contar com seu artilheiro Leonardo Castro, que ainda se recupera de lesão. O comandante está há quatro anos e meio no cargo, mas tem vivido um momento de pressão.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X MILLONARIOS-COL

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Éverton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

MILLONARIOS-COL - Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás e Jhoan Hernández; Daniel Ruiz, Daniel Cataño, Emerson Rodríguez e David Silva; Leonardo Castro e Santiago Giordana. Técnico: Alberto Gamero.

ÁRBITRO - Facundo Tello (ARG).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).